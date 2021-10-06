Ирина Серебрянская RaccoonozavrRaccoonozavr
33 годаУкраина/Павлоград
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Портфолио
- Игровой предмет(иконка) - топор38 просмотров
- Бутылочка - игровой предмет46 просмотров
- Игровой предмет53 просмотра
- CG-ART-Портрет девушки в историческом костюме58 просмотров
- Шапка сайта34 просмотра
- CG-ART-Иллюстрация29 просмотров
- Реклама терминала32 просмотра
- Реклама терминала41 просмотр
- Реклама терминала30 просмотров
- Реклама терминала27 просмотров
- CG-ART Персонаж "Мышонок"31 просмотр
- CG-ART Хомяк31 просмотр