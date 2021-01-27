RachinskiyD

Дизайнер,гострайтер,гитарист и монтажер

Здравствуйте,меня зовут Даниил 18 лет.

Виды деятельности:

1 - Разработка дизайна и идей для вещей(имею собственный магазин по кастомной одежде и стаж в этом около 2-х лет).

2 - Финансовые рынки,крипто рынки и бинарные опционы.Могу помочь базовыми навыками и пониманиям рынка.

3 - Копирайтинг,гострайтинг.

4 - Написание гитарной партии для трека,видео,кино

5 - Есть много готового видео материала,т.к раньше занимался этим

Сейчас занимаюсь обучением SMM,ТОВАРНОГО БИЗНЕСА.

Работу выполняю честно и добросовестно,всегда готов учиться чему то новому если это будет в моих интересах.