RachinskiyD

Дизайнер,гострайтер,гитарист и монтажер
Здравствуйте,меня зовут Даниил 18 лет.
Виды деятельности:
1 - Разработка дизайна и идей для вещей(имею собственный магазин по кастомной одежде и стаж в этом около 2-х лет).
2 - Финансовые рынки,крипто рынки и бинарные опционы.Могу помочь базовыми навыками и пониманиям рынка.
3 - Копирайтинг,гострайтинг.
4 - Написание гитарной партии для трека,видео,кино
5 - Есть много готового видео материала,т.к раньше занимался этим
Сейчас занимаюсь обучением SMM,ТОВАРНОГО БИЗНЕСА.
Работу выполняю честно и добросовестно,всегда готов учиться чему то новому если это будет в моих интересах.
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