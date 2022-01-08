Видео аудио монтаж

Здравствуйте. Предлагаю услуги видеомонтажа видеороликов, например, видеопрезентации, реклама, обучающие уроки, видеозаставки с логотипами в том числе и с разрешением UltraHD. 

Работаю в After Effects и Vegas Pro.

Примеры работ: 

- Пример ЛОГО

- Нескучное слайд-шоу

- Поздравление с Новым годом

- Видео в Ultra HD, на 100% сделанное мной. Мой голос, камеры, монтаж, превью и закадровый звук, работа в фотошоп, и весь канал тоже мой: https://youtu.be/DfRlDTcxMrA

- Более новое видео с того же канала: https://youtu.be/pNav-3gva_Y?t=100

- Когда-то давно снятое видео с наложенным звуком (600 000 просмотров) - https://youtu.be/8IjBxzq9NuI

Также обработаю голос, уберу кашли, вздохи и прочий аудиомусор, наложу шумоподавление и компрессию, подберу бесплатную музыку без страйков или дам рекомендации по правильной записи голоса. Возможен заказ озвучки моим голосом. 

Помогу с размещением ролика на youtube, сделаю описание, теги, тайм-коды, субтитры. 👍