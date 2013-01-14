Специализация - написание уникальных текстов, рерайт, наполнение сайтов тематическими статьями, перевод текстов с иностранных языков с их последующим рерайтом. Пишу новостные заметки и аналитические статьи.

Работаю много, усердно. Опыт в seo-менеджменте – 3 года. Опыт работы в копирайтинге и рерайте текстов больших объемов более 4-х лет.

Рабочие приоритеты - не задерживаться с назначенными сроками и получать за качественный труд количественное вознаграждение.