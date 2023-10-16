3D Artist
Привет!
Меня зовут Алексей! Приятно познакомится. :)
Я специалист по 3D моделированию.
Уже более года увлечен творчеством в виртуальном пространстве. Используя мои навыки и техническое мастерство, я превращаю абстрактные идеи в реалистичные 3D модели. Моё внимание к деталям и пропорциям помогает мне создавать уникальные и привлекательные визуализации. Мне нравится делиться своими знаниями с коллегами и учиться у других профессионалов. Стремлюсь к созиданию прекрасного, нужного и полезного.
Основная моя направленность это моделирование, но параллельно с этим я делаю текстурирование, визуализацию и анимирование.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Помада для 3D-конфигураторанет просмотров
- Для Citromaxнет просмотров
3D-графика
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$10/час
от $50от 1 дня
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