3D Artist

Привет!



Меня зовут Алексей! Приятно познакомится. :)



Я специалист по 3D моделированию.

Уже более года увлечен творчеством в виртуальном пространстве. Используя мои навыки и техническое мастерство, я превращаю абстрактные идеи в реалистичные 3D модели. Моё внимание к деталям и пропорциям помогает мне создавать уникальные и привлекательные визуализации. Мне нравится делиться своими знаниями с коллегами и учиться у других профессионалов. Стремлюсь к созиданию прекрасного, нужного и полезного.

Основная моя направленность это моделирование, но параллельно с этим я делаю текстурирование, визуализацию и анимирование.