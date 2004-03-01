Кубрак Лидия
E-mail: [email protected]
Тел. (моб.) +380 (93) 776-91-42
Портфолио: http://www.myspace.com/seanlired
Проживание: Киев
Образование
2004-2010 — НМАУ им Чайковского, хоровое дирижирование,
магистр
2000-2004 — КВДМУ им.Глиера, хоровое дирижирование,
младший специалист
Профессиональный опыт
01.2010 - 04.2010, "Aerohills"
Саунддизайнер/Композитор
Музыкальное и шумовое оформление казуальной игры.
Создания оригинальных саундтреков.
04.2009 - 05.2009, Джаз-кафе «Jazz do it»
Артист-пианист
Концертные выступления.
03.2008 - 04.2010, Запись фонограмм для анимэ-фестиваля в Воронеже и Харькове
Композитор-звукорежиссер
Запись, сведение фонограмм для демонстрации на фестивалях в 2008-2010 гг.
02.2007 - 05.2009, Анимационная студия "Червоний собака"
Композитор-звукорежиссер
Саундтреки к анимационным фильмам "Смугастий крокодил", "Фарба", для демонстрации на фестивале " Відкрита ніч".
10.2006 - 06.2007, Дом детского творчества "Поділля"
Преподаватель по вокалу, хормейстер
Преподавание вокала, развитие музыкального слуха, ритмики.
Работа с детьми с физическими отклонениями.
03.2004 - 11.2008, Музыкальная рок- группа "Delia"
Пианист, аранжировщик-композитор
Концертная деятельность в качестве артиста-пианиста.
Создание аранжировок и оригинальных композиций.
Дополнительная информация
Языки
-украинский
-русский,
-французский,
-английский,
Навыки
-создания композиций в стиле -rock, -jazz, -simfo, -ambient, -etno
-создания оркестровых, хоровых, эстрадных, электронных аранжировок
-шумовое, музыкальное оформление телепередач, фильмов, анимации, сайтов
-знание основ звукорежиссуры, работа с музыкальным оборудованием
-знания истории, теории музыки ,культуры, искусствоведенья
-владение музыкальными инструментами: фортепиано, синтезатор, скрипка, блок-флейта, вокал, гитара, перкуссия, этнические инструменты (джембе, диджириду, варган)
Работа с программами: nuendo, cubase, adobe audition, finale, microsoft word
Работа с музыкальным оборудованием: студийное оборудование (midi-клавиатура, усилители, микрофоны, микшерный пульт)
Личные качества:
-ответственность,
-трудолюбие,
-пунктуальность,
-креативность,
-инициативность,
-коммуникабельность,
-легкообучкемость,
-желание достичь высоких результатов в работе,
Прочее:
В данное время занимаюсь созданием собственных музыкальных композиций. Принимаю участия в концертах, фестивалях, перформансах в качестве артиста-музыканта.