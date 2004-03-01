Кубрак Лидия

E-mail: [email protected]

Тел. (моб.) +380 (93) 776-91-42

Портфолио: http://www.myspace.com/seanlired

Проживание: Киев

Образование

2004-2010 — НМАУ им Чайковского, хоровое дирижирование,

магистр

2000-2004 — КВДМУ им.Глиера, хоровое дирижирование,

младший специалист

Профессиональный опыт

01.2010 - 04.2010, "Aerohills"

Саунддизайнер/Композитор

Музыкальное и шумовое оформление казуальной игры.

Создания оригинальных саундтреков.

04.2009 - 05.2009, Джаз-кафе «Jazz do it»

Артист-пианист

Концертные выступления.

03.2008 - 04.2010, Запись фонограмм для анимэ-фестиваля в Воронеже и Харькове

Композитор-звукорежиссер

Запись, сведение фонограмм для демонстрации на фестивалях в 2008-2010 гг.

02.2007 - 05.2009, Анимационная студия "Червоний собака"

Композитор-звукорежиссер

Саундтреки к анимационным фильмам "Смугастий крокодил", "Фарба", для демонстрации на фестивале " Відкрита ніч".

10.2006 - 06.2007, Дом детского творчества "Поділля"

Преподаватель по вокалу, хормейстер

Преподавание вокала, развитие музыкального слуха, ритмики.

Работа с детьми с физическими отклонениями.

03.2004 - 11.2008, Музыкальная рок- группа "Delia"

Пианист, аранжировщик-композитор

Концертная деятельность в качестве артиста-пианиста.

Создание аранжировок и оригинальных композиций.

Дополнительная информация

Языки

-украинский

-русский,

-французский,

-английский,

Навыки

-создания композиций в стиле -rock, -jazz, -simfo, -ambient, -etno

-создания оркестровых, хоровых, эстрадных, электронных аранжировок

-шумовое, музыкальное оформление телепередач, фильмов, анимации, сайтов

-знание основ звукорежиссуры, работа с музыкальным оборудованием

-знания истории, теории музыки ,культуры, искусствоведенья

-владение музыкальными инструментами: фортепиано, синтезатор, скрипка, блок-флейта, вокал, гитара, перкуссия, этнические инструменты (джембе, диджириду, варган)

Работа с программами: nuendo, cubase, adobe audition, finale, microsoft word

Работа с музыкальным оборудованием: студийное оборудование (midi-клавиатура, усилители, микрофоны, микшерный пульт)

Личные качества:

-ответственность,

-трудолюбие,

-пунктуальность,

-креативность,

-инициативность,

-коммуникабельность,

-легкообучкемость,

-желание достичь высоких результатов в работе,

Прочее:

В данное время занимаюсь созданием собственных музыкальных композиций. Принимаю участия в концертах, фестивалях, перформансах в качестве артиста-музыканта.