Rada_Soloviova

Всім привіт і давайте знайомитись!
Мене звати Рада, заміжня і я мама прекрасного синочка (зараз у декретній відпусці).
До декрету працювала project manager в IT компанії, що займається розробкою AR/VR мобільних додатків. Якщо цікавий цей напрямок - поділюся контактами професіоналів своєї справи ☺️.
І так як змінюються правила по яким ми повинні зараз жити, я вирішила, що вже час повертатися до роботи та допомагати своїй сім'ї та економіці нашої країни.
Знаю, що я новенька тут і тому готова стартувати з невеликих задач, щоб ви могли зробити оцінку нашої співпраці і вирішити для себе чи будемо ми далі працювати.
На що я можу дати гарантію:
Я пунктуальна у дедлайнах. Зроблю все на той час, як ми домовимось. Але ми усі люди і якщо виявиться форм-мажор - попереджую завчасно і все відпрацюю.
Сприймаю критику. Якщо в моїй роботі будуть правки - внесу без проблем. Я за здорову критику.
Викладаюсь на 100%. Як у повсякденному житті, так і в роботі завжди притримуюсь цього правила.
Я постійно онлайн, окрім моментів як вкладаю дитину спати. Завжди відпишуся на усі повідомлення.
Якщо будуть питання - пишіть і я з радістю відповім.
Буду рада співпраці!