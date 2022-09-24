Rada_Soloviova

Всім привіт і давайте знайомитись!

Мене звати Рада, заміжня і я мама прекрасного синочка (зараз у декретній відпусці).

До декрету працювала project manager в IT компанії, що займається розробкою AR/VR мобільних додатків. Якщо цікавий цей напрямок - поділюся контактами професіоналів своєї справи ☺️.

І так як змінюються правила по яким ми повинні зараз жити, я вирішила, що вже час повертатися до роботи та допомагати своїй сім'ї та економіці нашої країни.

Знаю, що я новенька тут і тому готова стартувати з невеликих задач, щоб ви могли зробити оцінку нашої співпраці і вирішити для себе чи будемо ми далі працювати.

На що я можу дати  гарантію:

 Я пунктуальна у дедлайнах. Зроблю все на той час, як ми домовимось. Але ми усі люди і якщо виявиться форм-мажор - попереджую завчасно і все відпрацюю.

 Сприймаю критику. Якщо в моїй роботі будуть правки - внесу без проблем. Я за здорову критику.

 Викладаюсь на 100%. Як у повсякденному житті, так і в роботі завжди притримуюсь цього правила.

 Я постійно онлайн, окрім моментів як вкладаю дитину спати. Завжди відпишуся на усі повідомлення.

Якщо будуть питання - пишіть і я з радістю відповім.

Буду рада співпраці!