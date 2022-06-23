RadaevaArtMaker

Ваш личный помощник с навыками иллюстратора

С 2011 по 2020 года работала в контактных центрах. Довелось быть и оператором, и супервайзером, и тренером. Весомый опыт в прослушке и преоставлении оценки контроля-качества.

Способна перенести русскую речь с аудио / видео формата в текст и наоборот (транскрибирование текстов).

С 2020 г. занимаюсь цифровой иллюстрацией (растровые изображения). Нарисую классные портреты, стикеры, аватарки.

В 2022 г. освоила специальность СММ менеджер. Разложу по полочкам схему развития.

С удовольствием помогу в Ваших задачах.