RadaevaArtMaker

Елена Тимошенко RadaevaArtMakerRadaevaArtMaker
30 летРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ваш личный помощник с навыками иллюстратора
С 2011 по 2020 года работала в контактных центрах. Довелось быть и оператором, и супервайзером, и тренером. Весомый опыт в прослушке и преоставлении оценки контроля-качества.
Способна перенести русскую речь с аудио / видео формата в текст и наоборот (транскрибирование текстов).
С 2020 г. занимаюсь цифровой иллюстрацией (растровые изображения). Нарисую классные портреты, стикеры, аватарки.
В 2022 г. освоила специальность СММ менеджер. Разложу по полочкам схему развития.
С удовольствием помогу в Ваших задачах.
Я против войны в Украине!