RadaevaArtMaker

Елена Тимошенко RadaevaArtMaker

 
30 летРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ваш личный помощник с навыками иллюстратора

С 2011 по 2020 года работала в контактных центрах. Довелось быть и оператором, и супервайзером, и тренером. Весомый опыт в прослушке и преоставлении оценки контроля-качества. 

Способна перенести русскую речь с аудио / видео формата в текст и наоборот (транскрибирование текстов). 

С 2020 г. занимаюсь цифровой иллюстрацией (растровые изображения). Нарисую классные портреты, стикеры, аватарки. 

В 2022 г. освоила специальность СММ менеджер. Разложу по полочкам схему развития. 

С удовольствием помогу в Ваших задачах. 