Raddled

Трудовой опыт - системный администратор, монтажник опс, локальных сетей и видеонаблюдения.

Знание языков: HTML,CSS.

Php(базовый уровень).

Пользователь ПК: уровень Администратор(эксперт), знание ОС Windows,Linux(Ubuntu,Redhat,Fedora,Mint и пр.), MacOS.

Администрирование и создание сайтов, огромный опыт работы с CMS(WP,JOOMLA)

Опыт работы с компьютерной техникой и электроникой(ремонт,настройка,эксплуатация, по)

В перспективах:

Хотелось бы получить больше опыта, найти стажировку, в перспективах изучение Python и систем работы с яд, и goog ad. Так же рассмотрю варианты с обучением программированию C++(не спрашивайте почему не могу сам) либо 1С.

Отзывчиво возьмусь за все.