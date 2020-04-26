Добрый день. Буду рада работать с вами! #Всегда_на_связ

ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВАШЕ ЗАДАНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ?

Тогда Вы сделали правильный выбор!

Разносторонний спектр услуг делает меня именно тем специалистом, которого Вы так долго искали.

Предоставляю перечень услуг:

Создание сайтов,

написание телеграмм ботов,

обучение работыс интернет магазином,

заполнение сайтов информацией (копирайт, перевод статей с

англ).

Ориентировка по ценам: Сайт пошаблону (в зависимости от сложности = HTML+CSS первая страница 800грн,

следующие по тому же шаблону по 300грн.) Если есть Джава скрипт и т.д. – от

1500 грн первая страница, остальные - договорная цена.Телеграмм боты от 2000 грн с размещением на год. Зависит отфункционала. Интернет магазин на стандартном шаблоне вордпрес – от 2500 сразмещением на хостинге на год. На индивидуально шаблоне + дизайн 1000 +

верстка 1500Можно отдельно дизайн от 1000Обучение работе с админкой и с товарами и с заказами 150 грнчас ( можно записывать видеоуроки во время видеоконференций). Наполнение сайтов контентом – оплата почасовая, озвучу по запросу.Примеры выполненных работ – по запросу.

Буду рада сотрудничеству с каждым