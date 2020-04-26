ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВАШЕ ЗАДАНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ?
Тогда Вы сделали правильный выбор!
Разносторонний спектр услуг делает меня именно тем специалистом, которого Вы так долго искали.
Предоставляю перечень услуг:
- Создание сайтов,
- написание телеграмм ботов,
- обучение работыс интернет магазином,
- заполнение сайтов информацией (копирайт, перевод статей с
Ориентировка по ценам: Сайт пошаблону (в зависимости от сложности = HTML+CSS первая страница 800грн,
следующие по тому же шаблону по 300грн.) Если есть Джава скрипт и т.д. – от
1500 грн первая страница, остальные - договорная цена.Телеграмм боты от 2000 грн с размещением на год. Зависит отфункционала. Интернет магазин на стандартном шаблоне вордпрес – от 2500 сразмещением на хостинге на год. На индивидуально шаблоне + дизайн 1000 +
верстка 1500Можно отдельно дизайн от 1000Обучение работе с админкой и с товарами и с заказами 150 грнчас ( можно записывать видеоуроки во время видеоконференций). Наполнение сайтов контентом – оплата почасовая, озвучу по запросу.Примеры выполненных работ – по запросу.
Буду рада сотрудничеству с каждым