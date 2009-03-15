Образование:
2001-2006гг.
Высшее –Дагестанский Государственный Технический Университет (ДГТУ).
Квалификация инженер по специальности Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Опыт работы:
-Компания франчайзинг 1С (1 год) – специалист по 1С. Основные обязанности: Автоматизация предприятий с использованием торгового оборудования,POS систем,обучение персонала предприятия использованию системы. Настройка программ под нужды предприятия. Доработка конфигурации УТ 8.0, Написание отчетов, обработок и т.д.
-Торговая компания.(8 мес) Ускорение 1С, программирование под УТ, ТиС.
Сертификат - Профессионал по платформе 8.0.
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