Образование:

2001-2006гг.

Высшее –Дагестанский Государственный Технический Университет (ДГТУ).

Квалификация инженер по специальности Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Опыт работы:

-Компания франчайзинг 1С (1 год) – специалист по 1С. Основные обязанности: Автоматизация предприятий с использованием торгового оборудования,POS систем,обучение персонала предприятия использованию системы. Настройка программ под нужды предприятия. Доработка конфигурации УТ 8.0, Написание отчетов, обработок и т.д.

-Торговая компания.(8 мес) Ускорение 1С, программирование под УТ, ТиС.

Сертификат - Профессионал по платформе 8.0.