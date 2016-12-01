Выполню для Вас дизайн логотипа, фирменного стиля, разработаю флайеры, буклеты, афиши.
Выгоды, которые вы получаете работая со мной:
1. Выполняю работу качественно.
2. Пунктуальность.
2. Эксклюзивная векторная графика, нарисованная лично для Вас.
3. Бонусы, скидки.
Как я работаю:
Работаю до результата.
Использую безопасную сделку.
Я работаю с людьми которые:
1. Четко знают и объясняют, что им нужно
2. Ценят свое и чужое время
3. Платят вовремя.
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Портфолио
- Логотип124 просмотра
- Дизайн листовки198 просмотров
- Логотип "Самобыт"127 просмотров
- Логотип213 просмотров
- Логотип "Nuralend"251 просмотр
- Открытка130 просмотров
- Афиша106 просмотров
- Афиша108 просмотров
- Фирменный стиль туристической фирмы.127 просмотров
- Фирменный стиль студии "PILATES"159 просмотров
- Фирменный стиль магазина часов122 просмотра
- Логотип121 просмотр