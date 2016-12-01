Выполню для Вас дизайн логотипа, фирменного стиля, разработаю флайеры, буклеты, афиши.

Выгоды, которые вы получаете работая со мной:

1. Выполняю работу качественно.

2. Пунктуальность.

2. Эксклюзивная векторная графика, нарисованная лично для Вас.

3. Бонусы, скидки.

Как я работаю:

Работаю до результата.

Использую безопасную сделку.

Я работаю с людьми которые:

1. Четко знают и объясняют, что им нужно

2. Ценят свое и чужое время

3. Платят вовремя.