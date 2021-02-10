Radomirovich

Instagram marketolog
Могу для Вас:
1) Составить стратегию ведения бизнеса
2) Определять цели и показатели эффективности, разрабатывать продуктовую линейку, воронку продаж
3) Провести исследования рынка
4) Сделать анализ конкурентов, определить и сегментировать целевую аудиторию для продвижения
5)Упаковать продукт/услугу
6) Написать под вас, продающие заголовки и офферы, сформировать уникальное торговое предложение, создать контент
Запускать таргетированную рекламу, подключить блогеров, анализировать их эффективность
Формировать типы услуг и цены, генерировать поток желающих купить продукт или услугу, посчитать рентабельность и маржинальность
Действие аккаунта приостановлено!