Radomirovich

Instagram marketolog

Могу для Вас:

1) Составить стратегию ведения бизнеса

2) Определять цели и показатели эффективности, разрабатывать продуктовую линейку, воронку продаж

3) Провести исследования рынка

4) Сделать анализ конкурентов, определить и сегментировать целевую аудиторию для продвижения

5)Упаковать продукт/услугу

6) Написать под вас, продающие заголовки и офферы, сформировать уникальное торговое предложение, создать контент

Запускать таргетированную рекламу, подключить блогеров, анализировать их эффективность

Формировать типы услуг и цены, генерировать поток желающих купить продукт или услугу, посчитать рентабельность и маржинальность