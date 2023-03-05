! ИНФОГРАФИКА ! Ozon, Wildberries

Привет всем!

Я Лена и я дизайнер инфографики маркетплейсов.

Я с большим удовольствием помогу Вам ! продать ! товар благодаря яркой, акцентной инфографике!

1. Работаю по готовому ТЗ или самостоятельно составлю наполнение.

2. Проанализирую потребности целевой аудитории, рекламный продукт конкурентов.

3. Выгодно подчеркну Ваши достоинства!

??Быстро, качественно, индивидуальный подход??

Срок работы от нескольких часов до 2х дней!

??Ценовая политика:

1 фото - 300 руб.

карточки в карусель - 250 руб.

от 5 фото - 200 руб.

Портфолио: https://t.me/RaevaHelena

Пишите мне: https://t.me/raevahelen, +37377908808