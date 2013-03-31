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Светлана
Raevka
Raevka
55 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
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Отзывы заказчиков
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Евгений
EFilatov
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
$1
10 баллов
12 лет назад
Авторы на строительный проект
Великолепное знание и понимание материала. Отлично справляется со своими ТЗ. Пишет грамотно, уверенно, красиво.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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