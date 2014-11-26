VFX artist (Nuke, Blender, AE), 3D artist (Blender, Maya, Max)
Дважды работал в области разработки компьютерных игр:
- 12.2001-04.2002 - аниматор: анимация персонажей и неживых объектов;
- 06.2006-11.2006 - ведущий художник: сборка, текстурирование, шейдинг, освещение и рендер сцен, координация работы отдела графики.
- 09.2005-04.2006 - визуализатор в компании Trubnikoff Hall: моделирование объектов по готовым чертежам и референсам (в т.ч. - моделирование мебели и других предметов интерьера и экстерьера), освещение, шейдинг и конечный рендер сцен;
- Множественные разовые работы в области визуализации архитектуры и дизайна.
- 01.2007-01.2009 - художник по спецэффектам в студии "Белый Свет", разработка видео-материалов для молодежного движения "Наши";
- 04.2008-04.2010 - художник по спецэффектам в студии RenFilm. Работал над фильмами "День Д", "Запрещенная Реальность", "Пуля Дура - 3", "Мишень", ТВ-Фильм "Егорушка";
- 12.2010-09.2011 - художник по спецэффектам в студии PostPro-18; создание графики для рекламы;
- 11.2011-04.2013 - художник по спецэффектам в студии New Wave Production, vfx в кино. Работал над фильмами "Последний Джинн", "Блиндаж", "Зомби каникулы 3D";
- 06.2013-03.2014 - художник по спецэффектам в студии "Облачная Фабрика". Разработка графики для рекламных роликов;
- 04.2014-... - фриланс: разработка графики для рекламных роликов и кино, супервайзинг, художественное руководство, разработка сценариев.
3D: Blender, Maya, 3D Studio MAX, Mudbox; Cycles, VRay, Mental Ray;
Compose: Nuke, After Effects, Photoshop, Premiere, Sony Vegas;
Camera match: Synth Eyes, Boujou, Mocha.
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