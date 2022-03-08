Стильное и современное решение для Ваших лендингов 🔥
Здравствуйте. Меня зовут Арина и я UI/UX дизайнер.
Создаю максимально понятный и современный интерфейс. Главная задача - зацепить пользователя, прежде чем он сам подумает об этом. Для этого обращаю внимание даже на те детали, которые на первый взгляд не имеют значения.
В работе над любым проектом, основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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