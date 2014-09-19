RainerLamish

Сергей Исаев RainerLamish

 
27 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайтинг, статьи, эссе, каталоги товаров, отзывы

Опытный пользователь ПК:

- Знание Word на умеренном уровне.

- Знание GIMP на начальном уровне.

- Знание Adobe Flash Professional(дизайн) на умеренном уровне.

- Знание Excel на начальном уровне.

- Знание MAGIX Music Maker на умеренном уровне.

- Знание Blender на умеренном уровне.

- Знание AutoCad на начальном уровне.

Достижения:

- Разработал совместно с другом игру для Android систем https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.scarletsnow.hardcorepenguin

Иностранные языки: английский

Пользователь компьютера: эксперт

AndroidFlashAutoCAD