RainerLamish

Сергей Исаев RainerLamishRainerLamish
27 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайтинг, статьи, эссе, каталоги товаров, отзывы
Опытный пользователь ПК:
- Знание Word на умеренном уровне.
- Знание GIMP на начальном уровне.
- Знание Adobe Flash Professional(дизайн) на умеренном уровне.
- Знание Excel на начальном уровне.
- Знание MAGIX Music Maker на умеренном уровне.
- Знание Blender на умеренном уровне.
- Знание AutoCad на начальном уровне.
Достижения:
- Разработал совместно с другом игру для Android систем https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.scarletsnow.hardcorepenguin
Иностранные языки: английский
Пользователь компьютера: эксперт
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