Качество. Ответственность. Профессионализм.
Огромный опыт работы журналистом в печатных СМИ, телевидении и радио. Опыт работы начальником отдела продаж в крупной компании, бизнес-тренером в холдингах более 200 тысяч сотрудников. Опыт работы ведущим менеджером по клнтролю качества работы сотрудников - являюсь экспертом в категориях продаж и обслуживания клиентов в любых сферах. Высшее психологическое образование + бизнес-школа.
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Уроки и Репетиторство
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$200/час
от $400от 3 дней
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