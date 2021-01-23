Качество. Ответственность. Профессионализм.

Огромный опыт работы журналистом в печатных СМИ, телевидении и радио. Опыт работы начальником отдела продаж в крупной компании, бизнес-тренером в холдингах более 200 тысяч сотрудников. Опыт работы ведущим менеджером по клнтролю качества работы сотрудников - являюсь экспертом в категориях продаж и обслуживания клиентов в любых сферах. Высшее психологическое образование + бизнес-школа.