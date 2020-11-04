Начинающий копирайтер.

Начинающий копирайтер. Есть опыт в арбитраже трафика и понимание того, как писать рекламные тексты. Оплата символическая, в связи с практически отсутствующим опытом работы. Отвечу на любые вопросы (естественно если те относятся к работе). Срок выполнения работы зависит от сложности написания текста, количества символов и загруженности работой (обговаривается отдельно). От вас прошу заранее обговорить все детали, которые вы бы хотели видеть в итоговом варианте, дабы избежать взаимного недопонимания.