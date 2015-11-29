О себе

В 2013 г. стал резидентом БИ ИТ-парк. Основал компанию ООО "ЭнБиЛабс". Курировал разработку как продуктовой части (исследование, тестирование, патентование), так и бизнес-процессов (выявление/поиск и привлечение клиента, маркетинговые исследования, продвижение/PR, B/B, B/C, поиск инвестиций). Число подчиненных - 9 (в том числе удаленно/из зарубежа)

В начале 2015 г. получил приглашение в международный акселератор Turn8, где в течение 4 мес. разрабатывал новый продукт (MVP) + стратегию выхода на рынок. После - вернулся в Россию, проверил основные гипотезы и с учетом новых изменений улучшил функциональность продукта. Это мой 1-ый зарубежный стартап.

Достижения:

- Предприниматель года "Золотая сотня" (2014)

- "Лучший молодой предприниматель в сфере здравоохранения" (Респ. этап)

- "Молодой предприниматель Росиии - 2014" в номинации ИТ (Респ. этап)

- Победитель международного конкурса стартап-проектов "InnovaThon-2015" (Казань, 2015) http://chelny.itpark-kazan.ru/node/769

- Участник международной акселерационной программы TURN8 (Дубай, ОАЭ) http://turn8.co/keepvision

- Участник АТЭС-2015 Global Challenge (Тайбэй, Китай) http://chelny.itpark-kazan.ru/node/886