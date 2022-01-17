RakhmatullinV

Осуществлю монтаж Вашего видеоролика.

Осуществлю монтаж Вашего видеоролика. Простой линейный монтаж (нарезка) возможен сложный комбинированный монтаж. Добавление простых титров, заголовков. Добавление вашего фона/музыкального сопровождения.

Нужно для заказа:

Четкое описание того, что вы хотите видеть.

Далее идут необязательные, но желательные пункты. В случае чего, могу полностью с нуля составить все нижеприведенные пункты для вас.

Длительность видео

Качество(4k, 2k, fullhd, HD)

Все исходные видео, фото и аудио материалы

Техническое задание или же сценарий

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