RamZamZam

Иванчуков RamZamZam

 
25 летРоссия/Астрахань
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Оформление курсовой, дипломной работы, диссертации, отчета по ГОСТу

При заказе Вы получаете работу (курсовую, дипломную, ВКР, диссертацию, отчет по практике), полностью оформленную согласно ГОСТу или методическим рекомендациям, утвержденным в вашем учебном заведении.

Нужно для заказа:

1. Файл с работой для оформления.

2. Файл с методическими рекомендациями для оформления работы (при наличии).

Объем услуги в кворке: Оформление 1 работы согласно ГОСТу или методическим рекомендациям