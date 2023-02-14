Оформление курсовой, дипломной работы, диссертации, отчета по ГОСТу
При заказе Вы получаете работу (курсовую, дипломную, ВКР, диссертацию, отчет по практике), полностью оформленную согласно ГОСТу или методическим рекомендациям, утвержденным в вашем учебном заведении.
Нужно для заказа:
1. Файл с работой для оформления.
2. Файл с методическими рекомендациями для оформления работы (при наличии).
Объем услуги в кворке: Оформление 1 работы согласно ГОСТу или методическим рекомендациям
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