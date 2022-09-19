Ramachandra

Практические аспекты актуальных вопросов

Имею обширный практический опыт в различных сферах права, в частности, хозяйственного, гражданского, налогового и административного. Оказываю все виды юридических услуг (в меру возможностей), что включает: предоставление предельно исчерпывающих тему консультаций и дельных советов по оптимальному, для вас, решению того или иного, как правило наболевшего, вопроса, связанного с нарушением или не соблюдением, а равно игнорированием, незнанием и забывчивостью действующего в Украине законодательства.

Особенностью Вашего сотрудничества с Моим обширным опытом является - индивидуальный подход к решению проблемы в максимально сжатые сроки и с наиболее минимальными для Вас затратами, включая материальные!