Рандомизация текстов/объявлений (в т. ч. для Авито)

Здравствуйте. Я ПЛОТНО занимаюсь рандомизацией текстов и объявлений для постинга на Авито и других площадках.

Опыт работы - более 1000 выполненных заказов по таким тематикам: авто, недвижимость, услуги, товары и т. д.

Составляю шаблоны на 100% вручную, при помощи платного софта. Код не содержат грамматических и стилистических ошибок, перед сдачей несколько раз вычитываю рандомные варианты. Учитываю стоп-слова.

Цена - 150 рублей/1000 знаков кода. Объем исходного текста вычитается из общего кол-ва символов.

Возможно выполнение заказов день-в-день. Срочная работа (менее 24 часов) оплачивается по тарифу 180 рублей/1000 знаков.

Все вопросы и предложения присылайте на электронную почту ([email protected]) или Скайп (ramires_odessit). На этой бирже зарегистрировался недавно, поэтому на рейтинг просьба на обращать внимание.