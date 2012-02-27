Рассматриваются предложения как по отдельным пунктам, так и всего проекта под ключ. 1 Сайт-сервис с масштабируемой CMS. 2 Уникальный, оригинальный, удобный, несложный дизайн. 3 Первичное наполнение 300 статей качественный рерайт, ...