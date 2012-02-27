Создание логотипа для продавца на интернет аукционе.
Логотипы и Знаки25 заявок
Закрыт
13 лет назад
Создание логотипа для продавца на интернет аукционе.
Создание простого, функционального уникального шаблона html+css+панель лотов. Две страницы лот+обо мне с комментариями к слоям в css. Недорого. В предложениях указывать: 1.Стоимость 2.Срок
Рассматриваются предложения как по отдельным пунктам, так и всего проекта под ключ. 1 Сайт-сервис с масштабируемой CMS. 2 Уникальный, оригинальный, удобный, несложный дизайн. 3 Первичное наполнение 300 статей качественный рерайт, ...