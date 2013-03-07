Веб-программист
Навыки
- PHP 3\4\5, MySQL
- HTML 4\5\5.3, CSS 2\3
- JS, JQuery
- Разработка сайтов под ключ
- Написание модулей к CMS (1C, Linkor,WordPress, Joomla)
- Доработка существующих проектов
- Лого, банери
- Качественный продуманный код
- Скорость разработки не влияющая на качество
Системное программирование
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Тестирование ПО
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Прикладное ПО
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Веб-программирование
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