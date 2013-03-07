Ramonlord

Роман Ramonlord

 
31 годУкраина/Ужгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Веб-программист

Навыки

- PHP 3\4\5, MySQL

- HTML 4\5\5.3, CSS 2\3

- JS, JQuery

- Разработка сайтов под ключ

- Написание модулей к CMS (1C, Linkor,WordPress, Joomla)

- Доработка существующих проектов

- Лого, банери

- Качественный продуманный код

- Скорость разработки не влияющая на качество

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlajQuery
Системное программирование
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от 1 дня
#428
Тестирование ПО
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от 1 дня
#588
Прикладное ПО
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от 1 дня
#939
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3569