Ramoz777

Рамазан Гатиятуллин Ramoz777

 
53 годаРоссия/Ялуторовск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Расчет статически неопределимой рамы
Работа в черновом варианте сделана оперативно, в случае ошибок бесплатное и оперативное исправление.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $5
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нет рейтинга