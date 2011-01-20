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Рамазан Гатиятуллин
Ramoz777
Ramoz777
53 года
Россия
/
Ялуторовск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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kondor-1
44 года
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Расчет статически неопределимой рамы
Работа в черновом варианте сделана оперативно, в случае ошибок бесплатное и оперативное исправление.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $5
от 100 дней
нет рейтинга
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