О себе:
Литвинчук Роман Валериевич, 38 лет, 2 высших образования (военное и техническое), на данный момент пишу кандидатскую диссертацию по электромагнетизму. Ответственныйи педантичный до глубины души).
До конца 2020 года делаю ВСЕ за символические деньги, набираюсь опыта и портфолио для будущей работы, все будет также качественно как у профи, но чуть-чуть медленнее ))).
Гарантия бесплатного исправления ошибок. А также бесплатная поддержка на протяжении 2 недель после сдачи работы.
Контакты: 0677365961, 0631210390 (viber, telegram), [email protected]
Знаю:
- CMS WordPress, Prestashop
- HTML5
- CSS3 (SaaS, SCSS)
- адаптивная, отзывчивая, адаптивно-отзывчивая верстка
- Flex, Grid Layout, CSS animation, 2d, 3dtransformation, параллакс эффекты ….
-БЭМ (чуть-чутьJ)
-сбор и кластеризация семантического ядра
-внутренняя оптимизация сайта
-внешняя оптимизация сайта
-ссылочная стратегия
Результат:
Сделал 2 интернет магазин на CMS Prestashop (с помощью Google Ads составил 2 отдельных семантических ядра для cайта (коммерческое и информационное), разбил их на кластеры (вручную, для понимания), сделал интернет магазин на 500 товаров на CMS Prestashop с характеристиками, описанием, фильтрами…, подключил SSL, прописал все title, description, Н1, Н2 … по ядру, сделал robots.txt, карту сайта, адреса все ЧПУ, подключил все сервисы Google, с помощью Search Console загнал в индекс сайт, собрал с помощью Serpstat данные по ссылкам у конкурентов, составил план построения ссылок, сейчас по нему работаю… В процессе исправляю (допиливаю) код по средствам HTML и CSS.
Примеры работ:
https://www.luxautja.beget.tech
До конца 2020 года делаю все почти бесплатно, опыт важнее )
Работаю без предоплаты (хочу доверять людям J )
P.S. И самое главное, мне это интересно )
Контакты: 0631210390 (viber, telegram), 0677365961, [email protected]