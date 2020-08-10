Эксклюзивные сайты и интернет магазины. SEO продвижение.

О себе:

Литвинчук Роман Валериевич, 38 лет, 2 высших образования (военное и техническое), на данный момент пишу кандидатскую диссертацию по электромагнетизму. Ответственныйи педантичный до глубины души).

До конца 2020 года делаю ВСЕ за символические деньги, набираюсь опыта и портфолио для будущей работы, все будет также качественно как у профи, но чуть-чуть медленнее ))).

Гарантия бесплатного исправления ошибок. А также бесплатная поддержка на протяжении 2 недель после сдачи работы.

Контакты : 0677365961, 0631210390 (viber, telegram), [email protected]

Знаю:

- CMS WordPress, Prestashop

- HTML5

- CSS3 (SaaS, SCSS)

- адаптивная, отзывчивая, адаптивно-отзывчивая верстка

- Flex, Grid Layout, CSS animation, 2d, 3dtransformation, параллакс эффекты ….

-БЭМ (чуть-чутьJ)

-сбор и кластеризация семантического ядра

-внутренняя оптимизация сайта

-внешняя оптимизация сайта

-ссылочная стратегия

Результат:

Сделал 2 интернет магазин на CMS Prestashop (с помощью Google Ads составил 2 отдельных семантических ядра для cайта (коммерческое и информационное), разбил их на кластеры (вручную, для понимания), сделал интернет магазин на 500 товаров на CMS Prestashop с характеристиками, описанием, фильтрами…, подключил SSL, прописал все title, description, Н1, Н2 … по ядру , сделал robots.txt, карту сайта, адреса все ЧПУ, подключил все сервисы Google, с помощью Search Console загнал в индекс сайт, собрал с помощью Serpstat данные по ссылкам у конкурентов, составил план построения ссылок, сейчас по нему работаю… В процессе исправляю (допиливаю) код по средствам HTML и CSS.

Примеры работ:

https://www.elittv.com.ua

https://www.luxautja.beget.tech

До конца 2020 года делаю все почти бесплатно, опыт важнее )

Работаю без предоплаты (хочу доверять людям J )

P.S. И самое главное, мне это интересно )