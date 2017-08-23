Жрец, жнец и на дуде игрец

Мы работаем вдвоем - графический дизайнер и видеодизайнер, по совместительству маркетолог и любитель текстов. Имеем большой опыт в создании рекламных видео с 0 до конечного продукта, разработке фирменного стиля по брифу клиента. Мы можем взять на себя все: разрабатку сценария для видео, подобор стилистики, создание логотипа и всего фирменного стиля. В комплексе делаем сайты.

Работать с нами удобно - есть возможность составить договор и работать как с ИП. Стремимся к дружеским долгосрочным отношениям. Мы всегда на связи. Мы за эффективность - нам важно, чтобы то, что мы делаем приносило пользу клиенту. Здесь можно посмотреть дизайн материал https://www.behance.net/brikmandesign

Здесь посмотреть видеопортфолио https://drive.google.com/open?id=0BwWgbIMzaegzYllyRjZIajhLS1k