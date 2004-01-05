На данный момент прохожу обучение на 2 курсе ВУЗ`а. По окончанию первого курса изучил основы программирования на языке C#.



О качествах:



Коммуникабельный. Умею работать в команде, в ходе учёбы с командой разработали нейронную сеть, создали собственный сайт. Ответственный. Имею руководящие навыки, при работе в команде я был тимлидом и успешно управлял командой. Аккуратен в мелочах.



Среди достижений хочу подчеркнуть:



На языке python с использование фреймворка django написал собственный многостраничный сайт с системой администрирования, который в последствии выложил на хостинг pythonanywhere, а frontend составляющую написал при помощи HTML5, CSS, Javascript,



Хорошо умею пользоваться git bash консолью, сервисом git,



За время учёбы сверстал сайты на HTML, CSS, Javascript,



Использовал bootstrap 5, создавал адаптивную, кроссбраузерную верстку, умею верстать html письма,



На языке программирования C# написал игру,



Написал программу для нейронной сети по распознаванию лиц,



Также мной и командой была создана игра на игровом движке Unreal Engine, где я отвечал за написание геймплея игры, а также за объединение решений каждого члена команды.



Прошёл курс по изучению баз данных, так что на данный момент способен работать и с ними.



Сейчас активно изучаю Web-технологии, в том числе frontend-разработка на HTML, CSS, JavaScript, а также backend-разработку на языке программирования Python, изучаю фреймворки React и Django.



Примеры работ:



Обычная вёрстка, html, css. Не адаптивная верстка.

https://randosky.github.io/hotels.github.io/



Адаптивная вёрстка, html, css, javascript

https://randosky.github.io/evklid/



Примеры работы, html, css, javascript

https://randosky.github.io/MyExamples/



Вёрстка с помощью bootstrap 5. Не адаптивная верстка.

https://randosky.github.io/courses/