Очень быстро и качественно. Проект реализован даже лучше, чем я хотел. Хотелось бы отметить творческий подход к делу со стороны исполнителя.. Человек практически не задает вопросов, тем не менее на выходе в продукте вы увидете мысли, которые даже не озвучили. Категорически доволен сотрудничеством. Аня, еще раз большое СПАСИБО!!!