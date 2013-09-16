Есть сайт сверстанный на Adobe Muse. Хотелось бы его доделать/переделать, просто улучшить. Сделать нормально адаптивность. По сути это одностраничник, с возможностью выбора товара. www. reksi.com.ua
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать одностраничник для фотошколы на Adobe Muse, пример : www.school.pandorastudio.com.uaСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сверстать каталог для печати. Ориентировочно 4 страницы.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт8 лет назад
Посты в соц. сети спортивная тематика до 1000 знаков.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Даю фотографию (женский портрет, голова и плечи, много волос) Нужно сделать из нее рисунок в электронном виде. В итоге хочу получить 7-10 фотографий процесса рисования: от эскиза и до законченного портрета. Что бы при совмещении ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать сайт наподобии http://khl.kiev.ua/ . Все подробности в ЛС.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать логотип для курсов обучения фотографии.Завершен8 лет назад
Создать логотип для этикетки (зоотематика) собаки, кошкиЗавершен8 лет назад
Создать сайт на подобии примера : http://foto7.info/ нужен такой же функционал, как в примере, особенно в галерееСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Вырезать объект (обтравка) с фона. Фотографии будут сделаны на бклом фоне. Задача : вырезать объект. Работа не сложная. Поэтомупредпочтение будет отданно самой низкой цене. Количество : около 100 фотографий.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт8 лет назад
Сверстать ПДФ версию , журнал около 10 страниц. Спортивная тематика.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать сайт (страницу) на Адоб Мьюз. Тематика : услуги обучения фотографии...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать одностраничник (возможно несколько) для продажи, на платформе конструктора LPgenerator. Пишите пожалуйста, только те, кто готов взяться с проект за небольшие деньги. Бюджет сильно ограничен.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать сайт простой одностраничник в Adobe Muse. Приоритет низкой цене. например : http://www.jonisshop.ru/ http://klatch.librops.ru/Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует подготовка и верстка печатного издания (текст + илюстрации) формат журнала. издание эксперементальное, поэтому выбор будет отдан низкому бюджету.....увы Кроме того интересует дизайнерская оброботка этого материала ( создание блоков , аналог рекламных) Пишите ваши предложения, подробности обсудим в ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Для печатного издания нужно создать стильный логотип автомобильной тематики.Завершен10 лет назад
Нужно создать логотип для журнала на хоккейную тематику. название : На Хоккей (ночной, аматорский хоккей). В связи с тем, что идею сложно назвать коммерческой, просьба дорогие варианты не предлагать. Жду ваших предложений.Завершен11 лет назад
Интересует дизайн, разработка рекламных блоков, с последующей версткой журнала (газеты). Информационные блоки, автомобильной, военной, спортивной тематики. Образец под скрепкой..Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на WebAsyst (Shop Script) . Интересует внести изменения, немного по дизайну. И основное по фунционалу. Сделать выпадающее меню и.т.дВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Интересует создание логотипа для сайта. Тематика : агрохимия ( колба, колоски, урожай)Завершен12 лет назад