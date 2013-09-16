Rangerr

Руслан Rangerr

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dosvasy
50 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
2 балла
8 лет назад
Сделать, доделать одностраничник фотокурсов
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1
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип для курсов обучения
Спасибо за еще один интересный проект. Все отлично - понятное задание, моментальная обратная связь, оплата вовремя в полном объеме. Рекомендую Руслана к сотрудничеству, как ответственного заказчика.
Очень быстро и качественно. Проект реализован даже лучше, чем я хотел. Хотелось бы отметить творческий подход к делу со стороны исполнителя.. Человек практически не задает вопросов, тем не менее на выходе в продукте вы увидете мысли, которые даже не озвучили. Категорически доволен сотрудничеством. Аня, еще раз большое СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип для этикетки (зоотематика)
Спасибо Руслану за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Задание было понятное, работа оплачена вовремя. Руслан - очень вежливый и приятный в общении. Рекомендую всем фрилансерам как порядочного заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Отличный исполнитель. Для реализации проекта от меня понадобилось только намекнуть, дальше Анна трудилась сама. Проект был реализован в кратчайшие сроки. Комуникация превосходное. Продукт очень качественный.
Ответный отзыв
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа автомобильной тематики
Как всегда, все на высшем уровне - ТЗ, общение, и незамедлительная оплата. Большое спасибо!
В очередной раз остался доволен работой. Быстро, качественно, креативно. Обязательно, если будет необходимость обращусь. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Логотип для журнала
Приятное сотрудничество, моментальная реакция на предоставленые варианты, пожелание конкретных правок. Оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сотрудничеством остался доволен. Андрей воплотил идею, которую, я сам не мог четко сформулировать. Итог : очень профессионально проделанная работа, за крайне короткий срок. Смело рекомендую к сотрудничеству.
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