cg художник

Занимаюсь созданием артов в цифровом формате. Владею навыками рисования от руки, а также Matte painting (фотобаш). Хорошо владею Photoshop, также работаю в Illustrator. На начальном уровне работаю и в 3D (могу сделать болванки на обрисовку) в программе 3D Coat.

*Обрабатываю фото, с помощью них же делаю art;

*Рисую пейзажи (окружение);

*Могу сделать концепт (окружение, персонаж, техника);

*Есть портфолио.

Учился по различным курсам cg мастеров.

В наличии графический планшет.