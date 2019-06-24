cg художник
Занимаюсь созданием артов в цифровом формате. Владею навыками рисования от руки, а также Matte painting (фотобаш). Хорошо владею Photoshop, также работаю в Illustrator. На начальном уровне работаю и в 3D (могу сделать болванки на обрисовку) в программе 3D Coat.
*Обрабатываю фото, с помощью них же делаю art;
*Рисую пейзажи (окружение);
*Могу сделать концепт (окружение, персонаж, техника);
*Есть портфолио.
Учился по различным курсам cg мастеров.
В наличии графический планшет.
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Портфолио
- Космическая ночь113 просмотров
- Герберт Уэллс95 просмотров
- Matte painting106 просмотров
- Art101 просмотр
- Фотобаш76 просмотров
- Книжная иллюстрация79 просмотров