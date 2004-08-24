Я начинающий UX/UI дизайнер.
Готова браться за работу любой сложности по низким ценам! У меня уже довольно неплохие навыки в этой сфере и мне нужно нарабатывать как можно больше опыта.
Доверившись мне, вы получите:
♡ 100% гарантию, что взявшись за ваше дело - доведу его до конца.
♡ Работу до полного утверждения, вне зависимости от количества корректировок.
♡ Выполнение в кратчайшие сроки и качество.
♡ Максимально ответственный и креативный подход.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннеры (карточки товаров)нет просмотров
- Дизайн сайтовнет просмотров
- Дизайн мобильных приложенийнет просмотров