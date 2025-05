Дизайн и визуализация экстерьеров и интерьеров

Меня зовут Юрий. Я живу в Украине. Много лет работаю в строительной сфере. Досконально знаю все вопросы, связанные с отделкой и инженерией, а также занимаюсь как визуализацией по готовым ТЗ, так и оказываю помощь разработке дизайна. Работаю в таких программах: 3ds Max, Corona Render, Revit, AvtoCad, Photoshop, PawerPoint. Я всегда рад новым предложениям о сотрудничестве и всегда доступен для контактов.

My name is Yuri. I live in Ukraine. I have been working in the construction industry for many years. Thoroughly know all issues related to finishing and engineering, .I also do both visualization according to ready-made specifications, and I assist in the development of design. I work in such programs: 3ds Max, Corona Render, Revit, AvtoCad, Photoshop, PowerPoint. I am always glad to new proposals for cooperation and always available for contacts.