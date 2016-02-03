GladkevichDESIGN studio

Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр

услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:

- архитекткрное проектирование

- дизайн итерьера

- перепланировочные решения

- реконструкция

- 3D визуализация

- авторское декорирование

- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.

- авторский надзор.

МЫ ОТКРЫТЫ НОВЫМ ИДЕЯМО НАСО студии:Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр

услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:- архитекткрное проектирование

- дизайн итерьера

- перепланировочные решения

- реконструкция

- 3D визуализация

- авторское декорирование

- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.

- авторский надзор.

МЫ ОТКРЫТЫ НОВЫМ ИДЕЯМО НАСО студии:Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр

услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:- архитекткрное проектирование

- дизайн итерьера

- перепланировочные решения

- реконструкция

- 3D визуализация

- авторское декорирование

- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.

- авторский надзор.