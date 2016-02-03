Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр
услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:
- архитекткрное проектирование
- дизайн итерьера
- перепланировочные решения
- реконструкция
- 3D визуализация
- авторское декорирование
- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.
- авторский надзор.
МЫ ОТКРЫТЫ НОВЫМ ИДЕЯМО НАСО студии:Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр
услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:- архитекткрное проектирование
- дизайн итерьера
- перепланировочные решения
- реконструкция
- 3D визуализация
- авторское декорирование
- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.
- авторский надзор.
МЫ ОТКРЫТЫ НОВЫМ ИДЕЯМО НАСО студии:Гладкевич Павел. Сертифицированный архитектор - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельности чрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений, проектов, рабочей документации, авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр
услуг для индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:- архитекткрное проектирование
- дизайн итерьера
- перепланировочные решения
- реконструкция
- 3D визуализация
- авторское декорирование
- проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн.
- авторский надзор.
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