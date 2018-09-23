Настрою Яндекс Директ РСЯ за отзыв

[table]Здравствуйте.

Меня зовут Рашид. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе», усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.

Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением Рашид.[/table]