Rashh

Рашид Rashh

 
56 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настрою Яндекс Директ РСЯ за отзыв

[table]Здравствуйте. 

Меня зовут Рашид. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе», усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас. 

Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее. 

Жду от Вас ответа. 

С уважением Рашид.[/table]