RasinaGolovko

Менеджер маркетплейсов
Здравствуйте, меня зовут Расина, я сертифицированный менеджер маркетплейсов!
Помогу вывести Ваш товар в ТОП!
Мои услуги:
Создание карточек товара
СЕО-описание товара
Создание поставки
Взаимодействие со службами поддержки маркетплейсов
Контроль остатков на складе
Анализ ниши конкурентов
Работа с внешними сервисами аналитики
Ценообразование товара
Использование рекламных инструментов для продвижения и выведения карточек в ТОП.
А так же могу выполнить и любые другие подходящие услуги!
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!