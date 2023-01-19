RasinaGolovko

Менеджер маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Расина, я сертифицированный менеджер маркетплейсов!

Помогу вывести Ваш товар в ТОП!



Мои услуги:

Создание карточек товара

СЕО-описание товара

Создание поставки

Взаимодействие со службами поддержки маркетплейсов

Контроль остатков на складе

Анализ ниши конкурентов

Работа с внешними сервисами аналитики

Ценообразование товара

Использование рекламных инструментов для продвижения и выведения карточек в ТОП.



А так же могу выполнить и любые другие подходящие услуги!

Буду рада сотрудничеству!