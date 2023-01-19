RasinaGolovko

Расина RasinaGolovko

 
31 годРоссия/Томск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Менеджер маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Расина, я сертифицированный менеджер маркетплейсов!

Помогу вывести Ваш товар в ТОП!

Мои услуги:
Создание карточек товара
СЕО-описание товара
Создание поставки
Взаимодействие со службами поддержки маркетплейсов
Контроль остатков на складе
Анализ ниши конкурентов
Работа с внешними сервисами аналитики
Ценообразование товара
Использование рекламных инструментов для продвижения и выведения карточек в ТОП.

А так же могу выполнить и любые другие подходящие услуги!

Буду рада сотрудничеству!