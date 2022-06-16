Rasshivkinaa

Репетитор по обществознанию (ЕГЭ)

Готовлю к экзамену уже 2 года, постоянно нахожусь в материале и знаю все нюансы и требования к экзамену. За счёт того, что ЕГЭ сдавала недавно, могу поделиться правильным опытом и выстроить систему обучения эффективно как с точки зрения подачи материала, так и с мотивационной составляющей. Небольшая разница в возрасте позволит нам только лучше понимать друг друга и говорить на одном языке!Уровень ответственности — высокий, и в своих учениках предпочитаю видеть то же самое. К каждому нахожу индивидуальный подход!Работа будет проводиться в дистанционном формате.