Необходим макет открытки, формат под евро конверт. Обязательное присутствие на открытке: на лицевой стороне - герб Прокуратуры Украины, логотип комании, текст "Вітаємо з Днем працівників прокуратури України", на обратной стороне - контакты компании ...
- $50Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $200
Баннер делится на 3 секции: - вверху Логотип, название и девиз - внизу контактные данные - посередине самое интересное Сценарий середины: Клиент мужчина одет в строгий костюм под мышкой ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Необходим полный редизайн сайта www.legaltraditions.com.ua. Текущий дизайн и функциональность не устраивают совсем. Также необходима какая-то анимация логотипу (*ai во вложении) в контексте сайта, чтобы при открытии главной страницы придать ей какое-то живое ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад