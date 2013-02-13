Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. ...