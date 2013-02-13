Rastak

Владимир Растаков Rastak

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн открытки "С днем работников прокуратуры"

    $50

    Необходим макет открытки, формат под евро конверт. Обязательное присутствие на открытке: на лицевой стороне - герб Прокуратуры Украины, логотип комании, текст "Вітаємо з Днем працівників прокуратури України", на обратной стороне - контакты компании ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта + анимация логотипа

    $400

    Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн сайта и анимация логотипа

    $1000

    Необходим полный редизайн сайта www.legaltraditions.com.ua. Текущий дизайн и функциональность не устраивают совсем. Также необходима какая-то анимация логотипу (*ai во вложении) в контексте сайта, чтобы при открытии главной страницы придать ей какое-то живое ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад