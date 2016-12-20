Ratiborius

Сборка сайтов на базе CMS Drupal, Joomla, WordPress.

Произвожу работы по развёртыванию сайтов заказчика на различных CMS, отдаю предпочтение работе с Drupal, как с наиболее изученной (опыт работы с 6й по 8ю версии) и многофункциональной.