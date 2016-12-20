Ratiborius

Сборка сайтов на базе CMS Drupal, Joomla, WordPress.
Произвожу работы по развёртыванию сайтов заказчика на различных CMS, отдаю предпочтение работе с Drupal, как с наиболее изученной (опыт работы с 6й по 8ю версии) и многофункциональной.
- Перенос сайта заказчика на новую площадку, со сменой CMS. В том числе перенос сайтов с бесплатных площадок, с прежним дизайном либо без.
- Создание сайтов "визиток". Небольшие (не более 10 страниц) сайты на CMS WordPress с установкой шаблона по выбору заказчика из каталога. Подгонка шаблона с незначительными изменениями вполне возможна.
- "Ремонт" неисправных сайтов на CMS Drupal. Обновление модулей (включая ядро) до актуального состояния, подбор и настройка модулей под задачи заказчика.
- Перенос или создание форумов. Интеграция форума с сайтом на базе CMS Drupal.
- Развертывание порталов для сообществ. Помогу игровому сообществу (клан, гильдия, корпорация, альянс и т.п) создать полноценную площадку для осуществления связи и координации своего сообщества. Выбор качественного выделенного сервера за разумные деньги (тарифы от 5$ в месяц), создание на нём сайта с форумом, установка и настройка сервера голосового общения (TS3, Mumble). Помогу получить лицензию на сервер TS3 до 512 слотов для некоммерческого использования. Оформление доменного имени, создание службы почтовой рассылки и уведомления членов сообщества о запланированных и\или экстренных событиях, с использованием почтовых адресов выбранного доменного имени типа admin@nazvanie_clana.ru
- Развертывание VPN сервиса. Помощь в выборе качественного VDS сервера, установка и настройка программного обеспечения для VPN сервиса, на стороне сервера. Консультации по настройке клиентского ПО для VPN, возможно удаленная помощь (TeamViewer) в настройке на стороне клиента.
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