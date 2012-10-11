Rauf1962

Рауф Rauf1962

 
61 годКанада/Торонто
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для компании

    Нужен програмист для создания сайта , в проекте 3 сайта по каждому сайту будем договариватся.В зависимости от ваших профессиональных качеств будет и цена.Сайт на английском языке.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад