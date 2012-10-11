Нужен програмист для создания сайта , в проекте 3 сайта по каждому сайту будем договариватся.В зависимости от ваших профессиональных качеств будет и цена.Сайт на английском языке.
Сайты «под ключ»40 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужен програмист для создания сайта , в проекте 3 сайта по каждому сайту будем договариватся.В зависимости от ваших профессиональных качеств будет и цена.Сайт на английском языке.
Предлагаю работу по продвижению своих сайтов (в количестве 4 шт) на долгосрочной основе.предоплата.