Рисую портреты, иллюстрации и все, что вашей душе угодно

Приветствую! меня зовут Лоик, я веб-дизайнер Я рисую Работая над вашим проектом, выкладываюсь на 110% и тщательно прорабатываю каждый пиксель) Моя основная задача не просто сделать «красиво», а сделать дизайн, который будет генерировать трафик и приносить прибыль. Могу помочь с разработкой: — Landing Page — Многостраничного сайта — Корпоративного сайта — Сайт-визитки — Интернет-магазина — Баннеров — Также могу помочь с обработкой фотографий В общем, за любым дизайном можете обращается) Кроме того, у меня есть коллеги, верстальщики, копирайтеры и seo-специалисты, так что, если вам нужен сайт под ключ, я могу заняться его реализацией. Кстати: — Для благотворительных проектов дизайн делаю бесплатно ^_^ — Все мои клиенты навеки получают бесплатные консультации и поддержку проекта. — Согласовываю с вами каждый этап разработки. Дизайн, который я создаю: • Уникальный (никаких шаблонов, все с нуля) • Соответствует всем критериям юзабилити • Вызывает «WOW-эффект» • Современный и не отстает от трендов Верстальщикам: На выходе вы получите макет готовый к верстке по стандартам bootstrap, кроме того я составляю техническое задание, в исходнике предоставлю макеты с адаптивом, svg-иконками, изображениями и шрифтами, а также UI-Kit (состояния элементов) Обращайтесь, буду рад сотрудничеству! :) Контакты: Telegram: https://t.me/LoikMyName Whatsapp: +998(91)544-94-93 Facebook: https://www.facebook.com/loikmyname/ Instagram: http://instagram.com/loikmyname/ Телефон: +998(91)544-94-93 E-mail: [email protected] ВКонтакте: https://vk.com/loikmyname Skype: