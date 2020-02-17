Raushanmrr

PR - менеджер

Добрый день! Я прохожу обучение PR-менеджера и мне необходимо применять полученные знания на практике. У меня есть желание помочь какой-нибудь компании в продвижении. Если вам необходим человек, который будет заниматься продвижением Вашей компании - я буду рад нашему сотрудничеству! В мои обязанности будет входить внедрение всех полученных знаний! С вашей стороны надеюсь на предоставление всей информаций о компании, взаимодействие со мной, отзыв после окончания работы, а также возможно потребуется небольшой бюджет для таргетированной рекламы (по согласованию). Если вас заинтересовало данное предложение - прошу связаться со мной!