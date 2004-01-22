Сделаю логотип в стиле минимализм

Имею средне специальное образование по веб дизайну по этому для меня это очень хорошая практика, работаю с Adobe Illustrator в векторной графике.

Вежливый, практичный. Делаю работу обычно в минималистическом стиле, но готов к экспериментам.