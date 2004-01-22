Денис RavenOfTheAbyssRavenOfTheAbyss
19 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сделаю логотип в стиле минимализм
Имею средне специальное образование по веб дизайну по этому для меня это очень хорошая практика, работаю с Adobe Illustrator в векторной графике.
Вежливый, практичный. Делаю работу обычно в минималистическом стиле, но готов к экспериментам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип собственный14 просмотров
- Повозка со сладостями19 просмотров
- Тестовая иконка для сайта онлайн школы английского27 просмотров
- Anciant Desert26 просмотров
- Anciant Desert13 просмотров