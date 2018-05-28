RavenShop

Владимир RavenShop

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовка

    Здравствуйте! Могли бы отрисовать картинку в вектор? Необходимо вместо человека нарисовать мотоцикл И вместо нижних линий - огонь (мотоцикл оставляет след огня)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн футболок

    Необходимо разработать дизайн-концепцию футболок, используя наши наброски.  Футболки должны быть на тему Саркастической России и её стереотипах, в стиле некого минимализма По срокам: на каждый макет выделяется не более пары дней, проектов будет ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад