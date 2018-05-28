Здравствуйте! Могли бы отрисовать картинку в вектор? Необходимо вместо человека нарисовать мотоцикл И вместо нижних линий - огонь (мотоцикл оставляет след огня)
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте! Могли бы отрисовать картинку в вектор? Необходимо вместо человека нарисовать мотоцикл И вместо нижних линий - огонь (мотоцикл оставляет след огня)
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