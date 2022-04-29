Ray_Of_Moon

Веб-дизайнер

Алина - специалист по созданию дизайн-макетов в Фигме и Тильде. Дизайн полностью уникальный, качественный и запоминающийся.

Создаю как дизайн сайта полностью, так и одной страницы.

Занимаюсь редизайном сайтов и баннеров.

Дизайн и редизайн, а также исправления осуществляются строго в рамках заданного технического задания. Могу предложить какие-либо идеи, способствующие более качественному и стильному оформлению. Все, что выходит за рамки технического задания, требует дополнительной оплаты.

Результатом работы является дизайн-макет в формате psd или Figma.

Работа выполняется строго в срок.