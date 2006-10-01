Предложенный мною проект Александр Евгеньевич выполнил на очень высоком, профессиональном уровне. Несмотря на то, что у меня не было ТЗ, и мне пришлось всё объяснять с помощью ICQ - нужная мне программа была сделана всего за один день. После ознакомления с первой версией и указания дополнительных пожеланий - окончательный проект был готов уже на следующий день. Сложность работы для Александра Евгеньевича заключалась в том, что я до конца не знал, как именно должен выглядеть интерфейс. Выслал по электронной почте текстовый документ, в котором в виде таблиц был изложен будущий интерфейс. Но даже несмотря на столь скудное количество информации и отсутствия (с моей стороны) чёткого понимая и формулирования целей - Александр Евгеньевич, опираясь на собственный опыт, создал именно то, что я и хотел видеть в итоге. Итого: Могу порекомендовать данного фрилансера как человека ответственного, качественно и быстро выполняющего свою работу. Также хотелось бы отметить абсолютную неконфликтность - абсолютно все мои (иногда бредовые) идеи были реализованы, причём без каких-либо возражений.