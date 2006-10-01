Требуются 1-2 человека по написанию обзоров для игрового сайта. Желающим просьба писать на личку. Там же и подробности о работе. ICQ 220742926 [email protected]
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
17 лет назад
Требуются 1-2 человека по написанию обзоров для игрового сайта. Желающим просьба писать на личку. Там же и подробности о работе. ICQ 220742926 [email protected]
Требуется написать небольшую программку, в которую будут заноситься данные о дисках. То, что есть в Интернете, мне не подходит. Никакой БД не требуется, ничего в ней считать не нужно - просто занесение данных. Создаётся строка, ...