Создание сайтов, SEO, SMM

Разработка адаптивного сайта от 15 тыс. руб. В начальную стоимость входят:

Индивидуальный дизайн

Адаптивная верстка на 4 экрана (десктоп, планшет, планшет мини, мобильная версия)

Форма обратной связи

2 интерактивных элемента (слайдер, галерея, спойлер и др.)

Дополнения обговариваются отдельно

SEO продвижение от 7 тыс. руб.

Анализ стартовых позиций вашего интернет ресурса в поисковых системах

Оценка конкуренции и региона охвата

Создание семантического ядра

Анализ контента и кода вашего интернет ресурса

Настройка и оптимизация контента

Регулярный мониторинг позиций

Регулярное сопровождение и оптимизация контента и кода вашего интернет ресурса

SMM кампания от 5 тыс. руб.

Анализ стартовых позиций, региона охвата, рынка и конкуренции в целевых соц. сетях

Создание и оформление площадок в целевых соц. сетях

Работа с контентом, наполнение площадки

Продвижение, набор целевой аудитории

Так же выполняем частичные работы над кодом и контентом. Вставка и доработка элементов, создание CMS с нуля или натягивание дизайна на выбранную вами CMS, SEO аудит и многое другое. Обращайтесь.

Вот несколько наших последних работ:

http://заводстали.рф/ - сталелитейный завод

http://ooo-intelmed.ru/ - event компания

http://chebartschool.ru/ - сайт Чебоксарского художественного училища

http://art-sanife.ru/ - сайт художника Александра Федорова

http://щебеньопт21.рф/ - оптовые продажи щебня

http://теплоблокстрой.рф/ - завод по производствутеплоблоков

http://radiomfm.ru/ - страница для радиостанции MFM

http://blik21.ru/ - наружная реклама, оформление, печать

http://empire21.ru/ - проектно-строительная компания

http://torgflowers.ru/ - интернет магазин доставки цветов

http://www.chimfac.chuvsu.ru/ - сайт Химико-фармацевтическогофакультета Чувашского Государственного Университета им. Яковлева