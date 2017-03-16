Разработка адаптивного сайта от 15 тыс. руб. В начальную стоимость входят:
- Индивидуальный дизайн
- Адаптивная верстка на 4 экрана (десктоп, планшет, планшет мини, мобильная версия)
- Форма обратной связи
- 2 интерактивных элемента (слайдер, галерея, спойлер и др.)
- Дополнения обговариваются отдельно
- Анализ стартовых позиций вашего интернет ресурса в поисковых системах
- Оценка конкуренции и региона охвата
- Создание семантического ядра
- Анализ контента и кода вашего интернет ресурса
- Настройка и оптимизация контента
- Регулярный мониторинг позиций
- Регулярное сопровождение и оптимизация контента и кода вашего интернет ресурса
- Анализ стартовых позиций, региона охвата, рынка и конкуренции в целевых соц. сетях
- Создание и оформление площадок в целевых соц. сетях
- Работа с контентом, наполнение площадки
- Продвижение, набор целевой аудитории
Вот несколько наших последних работ:
http://заводстали.рф/ - сталелитейный завод
http://ooo-intelmed.ru/ - event компания
http://chebartschool.ru/ - сайт Чебоксарского художественного училища
http://art-sanife.ru/ - сайт художника Александра Федорова
http://щебеньопт21.рф/ - оптовые продажи щебня
http://теплоблокстрой.рф/ - завод по производствутеплоблоков
http://radiomfm.ru/ - страница для радиостанции MFM
http://blik21.ru/ - наружная реклама, оформление, печать
http://empire21.ru/ - проектно-строительная компания
http://torgflowers.ru/ - интернет магазин доставки цветов
http://www.chimfac.chuvsu.ru/ - сайт Химико-фармацевтическогофакультета Чувашского Государственного Университета им. Яковлева