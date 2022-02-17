Life is music
Всем привет! Занимаюсь написанием музыки различных жанров, но преимущественно битов, и метала, аранжировкой гитары под ваш трек, так же можем обсудить другие музыкальные задачи, по типу написания саундтрека к вашей игре\фильму, написания музыки для рекламы, фоновой музыки, и т.д.
Для ознакомления можете перейти по ссылке, там собраны большинство моих треков, а так же загляните в портфолио.
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Портфолио
- Raymoons - You Face Jaraxxus (Remix)22 просмотра
- Raymoons - Soulful14 просмотров
- Raymoons - March of the Iron Horde17 просмотров
- Raymoons - Doom19 просмотров
- Raymoons - Djent Beat14 просмотров