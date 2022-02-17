Life is music

Всем привет! Занимаюсь написанием музыки различных жанров, но преимущественно битов, и метала, аранжировкой гитары под ваш трек, так же можем обсудить другие музыкальные задачи, по типу написания саундтрека к вашей игре\фильму, написания музыки для рекламы, фоновой музыки, и т.д.

Для ознакомления можете перейти по ссылке, там собраны большинство моих треков, а так же загляните в портфолио.

https://soundcloud.com/raymoons-863595046